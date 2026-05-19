Marmaris’in eşsiz koyları ve mavi yolculuğun adresi: Tekne ile Marmaris’in güzel koylarına doğru

Muğla’nın turizm cenneti Marmaris, doğal güzellikleri ve kristal berraklığındaki koylarıyla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Marmaris’in eşsiz denizini ve tekne turlarının sunduğu imkanları yerinde görüntüledi. Karayoluyla ulaşımın olmadığı gizli kalmış cennet köşelerini keşfeden A Haber ekibi, bölgenin turizm potansiyelini ve tatilcilerin yoğun ilgisini ekranlara taşıdı. Turkuaz suların yeşille buluştuğu noktada, kaptanların rehberliğinde gerçekleştirilen turlar tatilciler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.