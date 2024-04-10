Şehitliklerde hüzünlü bayram! Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar etti

Bayram namazından sonra şehitlikte bayramlaşma devam ediyor. Şehit aileleri ve yakınları mezar başlarında dualar etti. A Haber muhabiri Damla Karasu şehit ailelerinin yanından detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN