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Şehitler Abidesi'nde tören! Tarihi yarımadaya akın

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 12:34
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde Şehitler Abidesi’nde tören yapılıyor. Gelibolu yarımadası binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Şehitler Abidesi’nde tören!
Şehitler Abidesi'nde tören!
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