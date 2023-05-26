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Şehit mezarlarına "PKK" yazan kalleşe 3 yıl 9 ay hapis!

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Giriş: 26.05.2023 09:21
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, şehitlerin mezarına 'PKK' yazan Ferhat Şahin'in tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Şahin hakkında 3 yıl 9 ay hapis ve 14 bin 200 TL para cezası kararı verdi.
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