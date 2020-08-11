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Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün acısı dinmiyor! Eren'siz geçen 3 yıl...

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Giriş: 11.08.2020 12:15
Güncelleme:11.08.2020 13:08
Son dakika haberi... Trabzonun Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütleri mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül vefatının üçüncü yılında anılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, Şehit Eren Bülbül’ün mezarı başından aktardı. Anne Ayşe Bülbül, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Trabzonun Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütleri mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül vefatının üçüncü yılında anılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başından aktardı. Anne Ayşe Bülbül, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"ERENSİZ GEÇEN 3 YIL..."

Anne Ayşe Bülbül, "Eren'siz geçen 3 yıl çok acılı çok hüzünlü. Evet başka yavrularımda var ama Eren'im yanımda olmadığı için çok üzgünüm çok acılıyım. Hele de yıl dönümlerinde doğum gününde anneler gününde, karneler gününde o günler gelince çok daha da hüzünlü oluyorum. Bugünler acıyla geçmez oldu yine yanımda başka yavrularım var onlardan destek alarak yaşamak zorundayım. Onların desteğiyle ayakta durmak zorundayım" dedi.

Portre - Karadeniz’in yiğit genci “Onbeşli” Eren Bülbül’ün hikayesi | İyi ki varsın Eren! PORTRE - KARADENİZ'İN YİĞİT GENCİ "ONBEŞLİ" EREN BÜLBÜL'ÜN HİKAYESİ | İYİ Kİ VARSIN EREN!

AĞRI'DAN 25 ANNE ACIMI PAYLAŞMAK İÇİN GELDİ

Acılı anne Bülbül, "Sizlerin benim yavrumun her acı gününde benim yanımda bulunması da bana çok onur veriyor çok sağ olun var olun. Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Ağrı'dan 25 tane anne benim acımı paylaşmak için çıkıp geldi. O kadar uzun yolculuk yaparak geldiler. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

İyi ki varsın Karadenizin yiğit çocuğu! Şehit Eren Bülbül şehadetinin 3. yılında dualarla yad edildi İYİ Kİ VARSIN KARADENİZ'İN YİĞİT ÇOCUĞU! ŞEHİT EREN BÜLBÜL ŞEHADETİNİN 3. YILINDA DUALARLA YAD EDİLDİ

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