Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni

Türkiye, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. Diyarbakır'da düzenlenen anma töreninde Şehit Gaffar Okkan için yapılan anıta çiçek bırakıldı, Şehit Emniyet Müdürü ve korumaları için dua edildi.