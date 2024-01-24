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Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni

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Giriş: 24.01.2024 16:37
Türkiye, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. Diyarbakır'da düzenlenen anma töreninde Şehit Gaffar Okkan için yapılan anıta çiçek bırakıldı, Şehit Emniyet Müdürü ve korumaları için dua edildi.
Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni
Şehit Emniyet Müdürü Okkan için anma töreni
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