Şehit annesi Deniz Ergin’e Beşiktaş Kaymakamlığı sahip çıktı

15 Temmuz’da oğlu Batuhan Ergin'i şehit veren anne Deniz Ergin 50 yaşında…Ancak hayat şartlar, yaşanmışlıklar ve daha da önemlisi evladını kaybetmenin verdiği acı ona sağlık sorunu olarak geri döndü. 70 kilodan 120 kilolara çıktı. Şehit annesi Deniz Ergin, Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kapısını çaldı. Obezite hastası şehit annesi kaymakamlığın desteğiyle tedavi görüyor.