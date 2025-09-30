İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29), tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit polis için görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenirken, şehidin nişanlısı "Ne olur Ömer'imi götürmeyin" diye feryat etti.

