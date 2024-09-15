Şeftali ağacına asılan not kalpleri ısıttı

Bursa'da şeftali ağacına asılı bulunan "5 adet şeftali ve 2 salkım üzüm aldık. Hakkınızı helal edin" notu duygulandırdı. Üzüm ve şeftaliyi alan kişinin, notun yanına ayrıca 50 lira bırakması dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN