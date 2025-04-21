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Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı

Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 10:03
Güncelleme:21.04.2025 10:08
Şefkat Eli Derneği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki videoyla yürekleri dağlayan Saif bebeğe ulaştı. Sadece ona değil; onunla birlikte yaşayan ailesine de... Saif’e bebek maması, süt tozu, oyuncak ve kıyafet desteği sağlandı. Ailesine ise gıda paketi ve nakdi destek ulaştırıldı. O anlarda yalnızca bir ihtiyaç karşılanmadı; bir umut yeniden doğdu, bir anne rahatladı, bir çocuk sustu.
Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı
Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı
Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı
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