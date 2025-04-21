Şefkat Eli Derneği umutla yanındaydı

Şefkat Eli Derneği, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki videoyla yürekleri dağlayan Saif bebeğe ulaştı. Sadece ona değil; onunla birlikte yaşayan ailesine de... Saif’e bebek maması, süt tozu, oyuncak ve kıyafet desteği sağlandı. Ailesine ise gıda paketi ve nakdi destek ulaştırıldı. O anlarda yalnızca bir ihtiyaç karşılanmadı; bir umut yeniden doğdu, bir anne rahatladı, bir çocuk sustu.