23 Şubat 2024, Cuma
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Seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Kırklareli yıllardır belediyecilik hizmetinden mahrum kaldı, çözülemeyen altyapı sorunları ise krize dönüştü. Cumhur İttifakı belediye başkan adayı Derya Bulut için Roman havasında hazırlanan ve büyük beğeni toplayan seçim şarkısında da işte bu sorunlara dikkat çekildi.