Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! Gökyüzündeki dev buluşma ne anlama geliyor? A Haber'de anlattı

Gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu. O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı. Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü. Dev buluşma ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Rardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş A Haber canlı yayınında anlattı.

Gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu. O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı. Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü. Dev buluşma ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Rardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş A Haber canlı yayınında anlattı.