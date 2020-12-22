22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! Gökyüzündeki dev buluşma ne anlama geliyor? A Haber'de anlattı

Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! Gökyüzündeki dev buluşma ne anlama geliyor? A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2020 11:42
Güncelleme:22.12.2020 12:08
Gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu. O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı. Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü. Dev buluşma ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Rardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş A Haber canlı yayınında anlattı.

Gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu. O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı. Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü. Dev buluşma ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Rardımcısı ve Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş A Haber canlı yayınında anlattı.

Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü SATÜRN VE JÜPİTER AYNI KAREDE BULUŞTU! İLK KEZ ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gökyüzündeki dev buluşma ne anlama geliyor?
Gökyüzündeki dev buluşma ne anlama geliyor?
Kuyumcuyu öldürüp kaçtılar
Kuyumcuyu öldürüp kaçtılar
Mobil Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi
Mobil Kovid-19 laboratuvarı geliştirdi
Brezilya plajlarında salgın tedbirsizliği! Doldu taştı
Brezilya plajlarında salgın tedbirsizliği! Doldu taştı
İlk kez çıplak gözle görüldü
İlk kez çıplak gözle görüldü
Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması
Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon açıklaması
Türk futbolunun acı günü
Türk futbolunun acı günü
Aldatıldığını düşünen adamın intikamı! Çıplak halde gezdirdi
Aldatıldığını düşünen adamın intikamı! Çıplak halde gezdirdi
Noel baba elektrik tellerine takıldı
Noel baba elektrik tellerine takıldı
Zehir tacirlerine şafak baskını
Zehir tacirlerine şafak baskını
Onlarca piton, örümcek, kertenkele…
Onlarca piton, örümcek, kertenkele…
İHA’larla en uzun animasyon rekoru
İHA’larla en uzun animasyon rekoru
Daha Fazla Video Göster