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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü Kuzey yarım kürede bugün en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise en uzun gece, ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşandı. Aynı zamanda gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu. Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:58
Kuzey yarım kürede bugün en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise en uzun gece, ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu.
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu.
O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı.
Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü.