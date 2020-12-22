Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Kuzey yarım kürede bugün en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise en uzun gece, ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşandı. Aynı zamanda gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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