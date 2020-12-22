22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Kuzey yarım kürede bugün en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise en uzun gece, ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşandı. Aynı zamanda gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu. Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 09:58
  • 1
  • 14
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Kuzey yarım kürede bugün en uzun gece, en kısa gündüz yaşandı. Türkiye'de ise en uzun gece, ülkenin en uç kuzey noktası olan Sinop'ta yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Aynı zamanda gökyüzü tam 397 yıl aradan sonra bir ilke sahne oldu.

  • 3
  • 14
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu.

  • 4
  • 14
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

O buluşma sırasında iki gezegenin yakınlaşması geniş açılı mercekli kamera ve teleskoplara yansıdı.

  • 5
  • 14
Satürn ve Jüpiter aynı karede buluştu! İlk kez çıplak gözle görüldü

Ayrıca bu yılki büyük kavuşumda ilk kez gece çıplak gözle de görüldü.