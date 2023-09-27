'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alışveriş merkezindeki bir gümüşçü dükkanında, toplam 60 bin TL değerindeki 2 saat, satın almak için deneyeceğini söyleyen şüpheli tarafından çalındı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.