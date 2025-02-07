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Sason’da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

Sason’da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.02.2025 08:35
Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy ve 13 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp kış tedbirlerini almalarını istedi. İlçede kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.
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Sason’da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı
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