Sason’da etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı

Batman'ın Sason ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy ve 13 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp kış tedbirlerini almalarını istedi. İlçede kar yağışının bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

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