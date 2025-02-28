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Şaşkına çeviren hırsızlık! Araçla geldi çiçeği çaldı

Şaşkına çeviren hırsızlık! Araçla geldi çiçeği çaldı

İHA
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Giriş: 28.02.2025 15:55
Mersin'de otomobille bir lokantanın önüne gelen kadın, dükkanın önünde bulunan çiçeği arabasına yükleyerek kayıplara karıştı. O anları güvenlik kamerasından izleyen dükkan sahibi şaşkına döndü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille gelen bir kadın, lokantaya ait çiçeği çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi ise şaştı kaldı. Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir lokantanın önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Cemil Peker'e ait iş yerinin önünde bulunan saksıdaki çiçek, gece otomobille gelen bir kadın tarafından çalındı. Sabah iş yerine gelen Peker, 20 yıldır kendilerinde olan ve aşk merdiveni olarak bilinen çiçeğin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Peker, çiçeğin çalındığını görünce şok yaşadı.

Yaşananları anlatan Cemil Peker, "Çiçeğimiz burada duruyordu, bir sürü çiçekçi istemesine rağmen vermedik. Aşk merdiveni olarak biliniyor. Kadın, annesi ekmiş, babası sulamış gibi gece gelip arabasına koyup götürüyor. Bu çiçek 20 yıldır bizde, annemden getirdim. 8-9 senedir dükkanımın önündeydi. Şok olduk, çiçek çalınır mı? İsteseydi verirdik. Getirirse getirir, girmezse de kendi vicdanıyla hesaplaşsın. Ben ondan şikayetçi değilim" dedi.

Öte yandan, çiçeğin çalınma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile lokantanın önüne gelen bir kadının, iş yerinin önündeki çiçeği aracına koyarak ayrıldığı anlar yer aldı.

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