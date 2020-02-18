Saros Körfezi'nde köpek balığı paniği

Saros Körfezi'nde, kıyıya 15 metre kadar yaklaşan köpek balığı paniğe yol açtı. Yaklaşık olarak 6 metre boyundaki köpek balığının balık avına çıktığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. Bölgede sık sık zıpkınla dalış yapan vatandaşlardan Şükrü Kitiş, son 20 gün içerisinde 5. kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.