02 Ocak 2022, Pazar
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Şarkıcı Aleyna Tilki'ye sapık şoku!
Şarkıcı Aleyna Tilki kâbusu yaşadı... Muhammed Erkam Akman adlı bir kişi Aleyna’nın yaşadığı evin jiletli telli site duvarını aşarak kapısına dayandı. Olayın kamera kayıtları ise dün ortaya çıktı