Sarıyer’deki Hacıosman yokuşu tehlike saçıyor

İstanbul Sarıyer'de bulunan Hacıosman yokuşunda bir yolcu minibüsü kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 7 yolcu ise yaralandı. Peki sürekli benzer kazaların yaşandığı yokuşta hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Ayrıntları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Hacıosman yokuşunda çok fazla kaza oluyor. Dün gerçekleşen kazada minibüsün seyir halindeyken kapısı açıldı. İddialara göre şoför açılan kapıyı kapatmak isterken yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan minibüs bir ağaca vurarak durdu. Kazada 7 kişi yaralanırken, şoför hayatını kaybetti.

Vatandaşlar bir an önce önlem alınmasını istiyor. Peki sebepleri ne? Ne önlem alınması gerekiyor? Hacıosman yokuşunda neden sık kaza yaşanıyor?

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, kritik değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, "Yol iki gidiş iki gelişli. İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden biri. Kaplamaya baktığımız zaman cilalanmış sürtünme katsayısı düşmüş. Yağışlı havalarda fren mesafesinin olacağı görülüyor. Kazanın olduğu kesimde kurt viraj dediğimiz bir kesim var. Görüş mesafesi oldukça düşük. Kaplamanın pürüzlü hale getirilmesi lazım. Muazzam bir yoğunluk var. Kaza riski fazla." şeklinde konuştu.