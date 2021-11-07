Sarıyer'de korkunç kaza! Yolcu minibüsü ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir yolcu minibüsü trafik kazası yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı.
İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
Olay, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Araç ağaca çarparak durabildi.
Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı.
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