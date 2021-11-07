Sarıyer’de korkunç kaza! Yolcu minibüsü ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Olay, Sarıyer Hacı Osman Bayırı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıyer istikametine seyreden 34 M 5148 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. Araç ağaca çarparak durabildi.

Olayda çok sayıda yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.