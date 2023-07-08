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Sarıkamış’ı dolu vurdu

İHA
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Giriş: 08.07.2023 19:42
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde öğlenden sonra etkili olan dolu, piknik yapan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Araçlarını ağaçların altında çeken vatandaşlar, fındık büyüklüğünde yağan doludan nasibi aldı. Bir anda yağan dolu ile birlikte etraf beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerine kilim örttü. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu ekili arazilere de zarar verdi.
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Sarıkamış’ı dolu vurdu
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