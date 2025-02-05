05 Şubat 2025, Çarşamba
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'Sarı serum' kullanan bir kişi daha öldü!
İstanbul Ataşehir'de 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, iddiaya göre evde aldığı "sarı serum" sonrası fenalaştı. Kısa sürede hastaneye kaldırılan Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kontrolsüz serum kullanımının tehlikelerine bir kez daha dikkat çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.