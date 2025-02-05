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’Sarı serum’ kullanan bir kişi daha öldü!

'Sarı serum' kullanan bir kişi daha öldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 20:41
İstanbul Ataşehir'de 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu, iddiaya göre evde aldığı "sarı serum" sonrası fenalaştı. Kısa sürede hastaneye kaldırılan Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kontrolsüz serum kullanımının tehlikelerine bir kez daha dikkat çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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’Sarı serum’ kullanan bir kişi daha öldü!
’Sarı serum’ kullanan bir kişi daha öldü!
'Sarı serum' kullanan bir kişi daha öldü!
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