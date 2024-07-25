Sarı-kırmızı güller Galatasaray’ın rengi oldu! 2. Bayezid ve Gül Baba’nın duygusal hikayesi

Osmanlı tarihi gözden kaçırılmış veya unutulmuş ilginç olaylarla dolu. Mehmet Nilüfer'in hazırlayıp sunduğu Eski Defterler o olayları ele alıyor. İşte Galatasaray'ın renklerinin ve Galatasaray Lisesi'nin temelini atan Gül Baba'nın hikayesi...

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