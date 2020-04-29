29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’nın Viranşehir'de kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu

Şanlıurfa’nın Viranşehir'de kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
29.04.2020
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yolun kenarındaki kayaları düzelten operatör kepçeyle birlikte 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kameraya yansıyan görüntülerde su göletine devrilen kepçenin operatörü inanılmaz bir şekilde kurtuldu. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elbeğendi kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Erdal Zencirci isimli şahıs paletli kepçeyle yolun kenarındaki kayaları düzeltmeye çalıştı. Kayaları yerinden oynatan operatör, kepçenin bir anda kaymasıyla yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi. Kameraya yansıyan görüntülerde takla atan kepçe uçurumun dibindeki su göletine düştü. Kepçenin devrilmesiyle birlikte çevredekiler büyük bir panik yaşadı. Olay yerindeki yakınları operatörü kurtarmak için kayalıklardan aşağı indi. Operatör devrilen kepçenin altından kendi imkanlarıyla çıktı. Yüreklerin ağızlara geldiği olayda operatör şans eseri hafif şekilde yaralandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Skandal parti! İfadeler ortaya çıktı
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Polis böyle çıkardı! Ceset bulundu
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Hurmadaki zehre dikkat!
Hurmadaki zehre dikkat!
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Kepçe operatörünün inanılmaz kurtuluşu
Fransa'da beyin ölümü gerçekleşti denilmişti!
Fransa'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilmişti!
Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı
Ankara'da drift yapan iki sürücü kameraya yakalandı
'Yavru vatan'dan güzel haberler!
'Yavru vatan'dan güzel haberler!
Hindistan'da mahsur kalan genç Türkiye'ye döndü
Hindistan'da mahsur kalan genç Türkiye'ye döndü
Köpeğine kötü davranan komşusunu şikayet etti
Köpeğine kötü davranan komşusunu şikayet etti
Çatıda böyle yakalandı!
Çatıda böyle yakalandı!
Daha Fazla Video Göster