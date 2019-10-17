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17.10.2019

Şanlıurfalı kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dolma ve ayran... |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına tüm yurttan destek çığ gibi büyüyor. Şanlıurfa'da kadınlar cephedeki Mehmetçik'e sarma sardı, ayran yaptı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Akçakale'de Mehmetçik'e destek veren kadınların duygularına ortak oldu.

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