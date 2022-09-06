06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa’da yürek yakan olay! Anne-babasının öldüğünü göreve geldiği kaza yerinde öğrendi

Şanlıurfa’da yürek yakan olay! Anne-babasının öldüğünü göreve geldiği kaza yerinde öğrendi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2022 12:26
Şanlıurfa’da, durakta yolcu indikten sonra sürücünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, araba çarptı. Aracın yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın otobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazayla ilgili detay yürekleri dağladı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ailesinin öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberi...
Ailesinin öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberi...
En korkunç köprü! Turist akını
En korkunç köprü! Turist akını
Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Lunaparkta facia! Yere çakıldılar
Otoparkta korkunç cinayet
Otoparkta korkunç cinayet
8 erkekten 1’inde görülüyor
8 erkekten 1'inde görülüyor
CEO kadar maaş istiyorlar
CEO kadar maaş istiyorlar
Kuvvetli yağış uyarısı!
Kuvvetli yağış uyarısı!
Saniyeler içinde şehri kapladı
Saniyeler içinde şehri kapladı
SON DAKİKA! İstanbul Silivri’de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın
SON DAKİKA! İstanbul Silivri'de elektrikli ev aletleri fabrikasında yangın
Bir garip düğün geleneği
Bir garip düğün geleneği
Ömer Tuğrul İnançer’e veda
Ömer Tuğrul İnançer’e veda
Daha Fazla Video Göster