Şanlıurfa’da yürek yakan olay! Anne-babasının öldüğünü göreve geldiği kaza yerinde öğrendi

Şanlıurfa’da, durakta yolcu indikten sonra sürücünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, araba çarptı. Aracın yolcu almak için durakta duran belediye otobüsüne arkadan çarptığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın otobüs kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan kazayla ilgili detay yürekleri dağladı…

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