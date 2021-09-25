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Şanlıurfa'da yaşanan yol verme kavgasında pompalı tüfekler konuştu! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 25.09.2021 01:30
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak (31) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak (31) ve Halil D. (35) ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların Veysel Turmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Genç sürücünün öldüğü kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak, kanlar içerisinde yere yığıldığı görülüyor. Turmak, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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