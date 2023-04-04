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Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Eşinin kardeşini öldürüp başında bekledi

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Giriş: 04.04.2023 10:06
Şanlıurfa'da, 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Hülya Balıkan, kendisini cinsel içerikli videolarını yaymakla tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınbiraderi 41 yaşındaki Ferdi Balıkan'ı sokak ortasında tabancayla öldürdü.
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