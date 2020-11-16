Şanlıurfa'da sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Çocuğu tokatlayıp yere çarptı

A Haber ihbar hattına Şanlıurfa'dan gelen görüntü şoke etti. Bir grup çocuk yoldan geçen araçlardan ve bölgedeki iş yerlerinden harçlık istiyordu. Buna sinirlenen bir esnaf da çocuklardan birine şiddet uyguladı. Dehşete düşüren o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Önce çocuğu yumruk ve tokatla dövdü ardından yere düşünce çocuğu kaldırdığı gibi yere çapttı.

A Haber ihbar hattına Şanlıurfa'dan gelen görüntü şoke etti. Bir grup çocuk yoldan geçen araçlardan ve bölgedeki iş yerlerinden harçlık istiyordu. Buna sinirlenen bir esnaf da çocuklardan birine şiddet uyguladı. Dehşete düşüren o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce çocuğu yumruk ve tokatla dövdü ardından yere düşünce çocuğu kaldırdığı gibi yere çapttı.