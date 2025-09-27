Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Çağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra Devlet Su İşlerine (DSİ) ait su teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak mısır tarlasına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobilin içerisinde bulunan Kasım Çiftçioğlu (16) olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

