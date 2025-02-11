11 Şubat 2025, Salı
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Şanlıurfa'da kuduz köpek dehşeti! 3 kişi saldırıya uğradı mahalle karantinada
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde, 1 kadın ile 2 çocuğu ısıran sokak köpeği dehşet saçtı. Kuduz olduğu belirlenen köpek vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Mahalle karantinaya alınırken köpeğin kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.