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Şanlıurfa’da kuduz köpek dehşeti! 3 kişi saldırıya uğradı mahalle karantinada

Şanlıurfa'da kuduz köpek dehşeti! 3 kişi saldırıya uğradı mahalle karantinada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 19:07
Güncelleme:11.02.2025 19:08
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde, 1 kadın ile 2 çocuğu ısıran sokak köpeği dehşet saçtı. Kuduz olduğu belirlenen köpek vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Mahalle karantinaya alınırken köpeğin kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa’da kuduz köpek dehşeti! 3 kişi saldırıya uğradı mahalle karantinada
Şanlıurfa’da kuduz köpek dehşeti!
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