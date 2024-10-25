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Şanlıurfa'da Balkondan atlayarak hayata tutundu

Şanlıurfa'da Balkondan atlayarak hayata tutundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 23:32
Güncelleme:25.10.2024 23:36
Şanlıurfa'da bir dairede çıkan yangın sonucunda evde mahsur kalan iki kişi, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı. İşte o görüntüler...
Balkondan atlayarak hayata tutundu
Balkondan atlayarak hayata tutundu
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