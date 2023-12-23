23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da akıl almaz kaza! 1 yolcu otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa'da akıl almaz kaza! 1 yolcu otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2023 10:53
Son dakika haberine Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sis etkisiyle meydana geldiği iddia edilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şanlıurfa’da akıl almaz kaza!
Şanlıurfa'da akıl almaz kaza!
Büyük tehlike! Araştırma gözler önüne serdi
Büyük tehlike! Araştırma gözler önüne serdi
Bir yandan yazılım ve kodlama!
Bir yandan yazılım ve kodlama!
İETT otobüsü duman saçarak ilerledi
İETT otobüsü duman saçarak ilerledi
“Şehit olursam bunu paylaşın”
“Şehit olursam bunu paylaşın”
Abisi gazi kendi şehit oldu!
Abisi gazi kendi şehit oldu!
Tokat’a şehit ateşi düştü!
Tokat'a şehit ateşi düştü!
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı!
Trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı!
Doktordan korktuğu için yıllarca kitleyle yaşadı
Doktordan korktuğu için yıllarca kitleyle yaşadı
1 yılda 10 binden fazla hayvan tedavi edildi!
1 yılda 10 binden fazla hayvan tedavi edildi!
Yeşil sahada kavga: Tekme ve sopayla birbirine girdi
Yeşil sahada kavga: Tekme ve sopayla birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster