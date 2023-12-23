Şanlıurfa'da akıl almaz kaza! 1 yolcu otobüsü ve 2 tır birbirine girdi: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberine Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Sis etkisiyle meydana geldiği iddia edilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı..

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