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0){for(t=0;t
07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü Giriş: 07.04.2021 10:58 Güncelleme:07.04.2021 17:20 Rusya'nın Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon saniyeler içerisinde suya gömüldü. DİĞER