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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

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Giriş: 07.04.2021 10:58
Güncelleme:07.04.2021 17:20
Rusya'nın Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon saniyeler içerisinde suya gömüldü.
Saniyeler içinde olanlar oldu! SANİYELER İÇİNDE OLANLAR OLDU!
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Saniyeler içinde olanlar oldu!
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