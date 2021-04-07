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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

Rusya'nın Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon saniyeler içerisinde suya gömüldü.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 17:20
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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

İnşaat malzemesi dolu kamyonu taşıyamayarak kırıldı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon bir anda suya gömüldü.

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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

Görüntülerin adresi Rusya'nın Listvyanka kenti. Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyonun ağırlığı buz kütlesini çatlattı.

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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

Buzun kırılmasıyla dev kamyon bir anda suya batı.

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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

Araçta bulunan iki kişi kendilerini can havliyle dışarı attı.

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Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü

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