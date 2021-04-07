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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü Saniyeler içinde olanlar oldu! Buz kırıldı İnşaat malzemesi dolu kamyon suya gömüldü Rusya'nın Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon buz kütlesinin kırılmasıyla suya gömüldü. Aracın içindeki iki kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon saniyeler içerisinde suya gömüldü. Giriş Tarihi: 07.04.2021 17:18 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 17:20
İnşaat malzemesi dolu kamyonu taşıyamayarak kırıldı. Tonlarca ağırlıktaki kamyon bir anda suya gömüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülerin adresi Rusya'nın Listvyanka kenti. Baykal Gölü kıyısında inşaat malzemeleri taşıyan bir kamyonun ağırlığı buz kütlesini çatlattı.
Buzun kırılmasıyla dev kamyon bir anda suya batı.
Bu fotoğraflar görenlerin ağzını açık bırakıyor!