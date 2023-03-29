29 Mart 2023, Çarşamba
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Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı
1960 yılında Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı'nın sandıkta bulduğu Osmanlıca bir belgenin tapu olduğunun ortaya çıkması üzerine, o yıllarda başlatılan tapu veraset davası, Kitaplı'nın ölümünden sonra, ailenin diğer bireyleri tarafından devam ettirildi. İstanbul'da 2'nci Beyazıt dönemi Darüssaade (Harem Dairesi) ağalarından Hüseyin Ağa'nın, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak alanının tapusu, torunlarının 63 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonunda, 16 hissedar adına 24 Mart 2023 itibarıyla tescil edildi. İki yerin değerinin 7,5 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi.