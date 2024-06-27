27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sancaktepe'de silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti, o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 16:04
İstanbul Sancaktepe'de arsa sahibi, dükkandan çıkmak istemeyen oto yıkamacıyı çocukları ile birlikte darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın istifa etti
Alkol alıp kaldırımda sızdılar, soyuldular
Alkol alıp kaldırımda sızdılar, soyuldular
’Soyuldum’ diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış
'Soyuldum' diyen kadın Oscarlık senaryo yazmış
Silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti
Silahlı saldırganlar oto yıkamacıyı darp etti
Savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor!
Savaşın çocukları açlıkla mücadele ediyor!
Polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı
Polise silahla ateş eden 2 gaspçı yakalandı
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
Mekke’de aşırı sıcak: 1300 can kaybı!
Mekke'de aşırı sıcak: 1300 can kaybı!
Metrobüs durağındaki uyuşturucu içen kişi yakalandı
Metrobüs durağındaki uyuşturucu içen kişi yakalandı
Film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı
Film gibi olay! Kıyafetle girdi bornozla çıktı
İstanbul’da bir çökme daha!
İstanbul'da bir çökme daha!
Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş!
Eylem Tok ve Timur Cihantimur böyle enselenmiş!
Daha Fazla Video Göster