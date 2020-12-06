Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. İşte sanat güneşi Zeki Müren'in portresi...

Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. İşte sanat güneşi Zeki Müren'in portresi...