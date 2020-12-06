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Zeki Müren anısına...

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Giriş: 06.12.2020 10:01
Güncelleme:06.12.2020 10:03
Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz.

Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz.

Portre - Zeki Müren PORTRE - ZEKİ MÜREN
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Zeki Müren anısına...
Zeki Müren anısına...
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