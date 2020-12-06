Zeki Müren anısına...

Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz.

Sanat güneşiydi... Türkçeyi belki de en güzel, en naif dillendiren insandı. Türkiye sevdasını aktarmıştı her şarkısına ve kendini anlattı şarkılarında sevdirdi büyük küçük herkese. Zeki Müren'in bugün doğum günü. Biz de kendisini saygıyla anıyoruz.