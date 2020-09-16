Sanal zorbalar sınır tanımıyor! Doğuştan engelli minik Zeyno'ya vicdansız hakaret!

İnternet zorbalarının hedefinde bu kez 2,5 yaşında ve doğuştan engelli minik Çakıl Zeyno vardı. 6 ayrı cihaza bağlı yaşama tutunmaya çalışan ve evden çıkamayan Zeyno’nun sosyal medyadaki fotoğrafına hakaret yağdıran bir kadın hakkında suç duyurusunda bulunularak dava açıldı.

İnternet zorbalarının hedefinde bu kez 2,5 yaşında ve doğuştan engelli minik Çakıl Zeyno vardı. 6 ayrı cihaza bağlı yaşama tutunmaya çalışan ve evden çıkamayan Zeyno'nun sosyal medyadaki fotoğrafına hakaret yağdıran bir kadın hakkında suç duyurusunda bulunularak dava açıldı.



AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER ETTİLER

Minik Zeyno'nun annesi A Haber'e yaptığı açıklamada "Çakıl üzerinden çok fazla hakarete aslında maruz kaldık. Ne yazık ki yani çok üzülerek söylüyorum ki 'bebeğin ölsün gebersin ne kadar kötü bir bebek' ifadeleriyle hakaret ettiler." dedi.