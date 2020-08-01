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Samsun'dan akılalmaz görüntüler! Kaçan boğa sahibini yol ortasında yere serdi

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Giriş: 01.08.2020 15:11
Güncelleme:01.08.2020 15:18
Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğa ürküp sahibinin elinden kurtuldu. Üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari araca hasar veren boğa, güçlükle sakinleştirildi.

İlkadım ilçesi Güzeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde, dün mezbahaya götürülen yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğa, gözü açılınca ürküp, kendisini sağa sola atarak sahibinin elinden kurtuldu. Bariyerleri aşan boğa, park halindeki 55 BAS 95 plakalı hafif ticari aracın üstüne çıktı. Aracın ön tampon, kaput ve tavan kısmında hasar meydana geldi. Yere düşen boğa güçlükle sakinleştirildi.

'ÜRKÜP ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI'
Olayı gören Şevket Sami Saydam, kurbanlık boğanın kesim için götürürken gözündeki bağın açılmasıyla ürktüğünü söyleyerek, "Hayvan ürkünce çevrede kalabalık olduğu için bir anda sağa sola saldırmaya başladı. Herkes kaçıştı hayvan daha sonra aracın önünden üstüne çıktı. Sonra da yanına düştü. Kasaplardan biri yanaştı, yakaladı, ardından gözünü tekrar bağlayıp kesim alanına götürdü. Araçta hasar oluştu. Bir anda hayvan aracın üstüne çıktı, biz de görünce çok şaşırdık. En son hayvanın sahibi aracı yaptıracağını söyledi anlaştılar" dedi.

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