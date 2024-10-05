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Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:12
Samsun’da polis ekipleri Atakum ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 kilo 762,34 gram esrar, 2,72 gram kokain, 14 kök kenevir bitkisi, 2,97 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi ve 42 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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