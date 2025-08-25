25 Ağustos 2025, Pazartesi

Samsun'da trafikte tehlikeli yarış: Kapıyı açıp video çektiler

Samsun'da trafikte tehlikeli yarış: Kapıyı açıp video çektiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 12:33
Olay, Samsun-Ankara Karayolu Havza mevkisinde, Samsun istikametine seyir halinde olan 3 araç arasında meydana geldi. Görüntüler, yolda bulunan diğer sürücü ve yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, 55 plakalı otomobilin sol şeritten ilerlerken diğer araçlarla yarıştığı, bu sırada arkada oturan yolculardan birinin aracın sağ arka kapısını açtığı ve uzun süre bu şekilde yolculuk ettiği görüldü. Yolcunun aynı zamanda yarıştıkları diğer otomobilleri cep telefonuyla kaydettiği tespit edildi. Yaklaşık 5 dakika süren tehlikeli yarış, trafikteki diğer sürücülerin canını da hiçe saydı. Olayın görüntüleri sosyal medyada da tepki çekti.
