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Samsun'da 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı

İHA
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Giriş: 22.11.2021 09:13
Samsun'un Bafra ilçesinde 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde koğuşta çarşafla asılı halde bulundu. 4 gün önce İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak'ta oturan 44 yaşındaki Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık(57), kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık'ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı
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