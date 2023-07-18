18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şampiyonların dansı Erik Dalı | Ünü sınırları aşan şarkı! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ı A Haber’e konuştu

Şampiyonların dansı Erik Dalı | Ünü sınırları aşan şarkı! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ı A Haber’e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2023 21:06
Güncelleme:18.07.2023 21:16
Şampiyonların sevinç görüntülerine Erik Dalı performansı da damga vurdu. Millilerimizin Teksas'taki kutlaması sayesinde şarkının ünü ülke sınırlarını aştı. A Haber ekibi eserin dillere dolanmasında katkısı olan Ömer Faruk Bostan'ı ziyaret etti. Kameralara bakın neler yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünü sınırları aşan şarkı!
Ünü sınırları aşan şarkı!
Aşırı sıcak hayati risk! Kuraklık...
Aşırı sıcak hayati risk! Kuraklık...
Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam...
"Trabzon Şehir Hastanesi yapımı hızla devam..."
Gizli tehlike! Başlat tuşuna basarken dikkat
Gizli tehlike! Başlat tuşuna basarken dikkat
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı!
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı!
TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada
TIR şarampole yuvarlandı: O anlar kamerada
Sahipsiz eşek trafiği karıştırdı!
Sahipsiz eşek trafiği karıştırdı!
Erzincan Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor
Erzincan Devlet Hastanesi açılışa gün sayıyor
Modada 50’ler, 70’ler ve 80’ler esintisi
Modada 50'ler, 70'ler ve 80'ler esintisi
Van Otlu Peynirin zorlu hikayesi
"Van Otlu Peynirin" zorlu hikayesi
PKK tarafından katledilen 24 kişi anılıyor
PKK tarafından katledilen 24 kişi anılıyor
Seyahatsever projesine büyük ilgi
"Seyahatsever" projesine büyük ilgi
Daha Fazla Video Göster