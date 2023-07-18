Şampiyonların dansı Erik Dalı | Ünü sınırları aşan şarkı! Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ı A Haber’e konuştu

Şampiyonların sevinç görüntülerine Erik Dalı performansı da damga vurdu. Millilerimizin Teksas'taki kutlaması sayesinde şarkının ünü ülke sınırlarını aştı. A Haber ekibi eserin dillere dolanmasında katkısı olan Ömer Faruk Bostan'ı ziyaret etti. Kameralara bakın neler yansıdı.

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