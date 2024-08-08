08 Ağustos 2024, Perşembe
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Salda Gölü çevresinde kızıl geyik görüntülendi! Kırmızı listedeki Arap tavşanı tedavi edildi
Yurdun çeşitli yerlerinden kameralara yaban hayatına ait renkli görüntüler yansıdı. O görüntülerden ilki Burdur'dan gelecek ekranlarınıza. Salda Gölü’nün etrafındaki ormanda ilk kez yavru bir kızıl geyik ortaya çıktı. Bayburt'ta ise bir vatandaş Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı buldu. Tavşan yapılan tedavinin ardından doğaya bırakıldı.