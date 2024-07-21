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Salçalık biberde hasat vakti

Salçalık biberde hasat vakti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 12:17
Adana'da salçalık biberin hasadı başladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
Salçalık biberde hasat vakti
Salçalık biberde hasat vakti
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