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Sakaryaspor Kulüp Başkanını darbeden şahıs adliyede

Sakaryaspor Kulüp Başkanını darbeden şahıs adliyede

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 17:01
Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darbeden kulübün reklam ve sponsorluk sorumlusu C.Ş. adliyeye sevk edildi. Darp anı ise kameralara yansıdı.
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