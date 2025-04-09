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Sakarya’nın yükseklerine kar yağdı, valilik don uyarısı yaptı

Sakarya’nın yükseklerine kar yağdı, valilik don uyarısı yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 20:37
Sakarya merkezde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerine ise kar yağdı. Özellikle Akyazı ilçesine bağlı Güzlek Mahallesi ve Hendek ilçesine bağlı Bakacak Mahallesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Güzlek Mahallesi’ne aracıyla çıkmak isteyen kişi yolda kalınca akrabalarını görüntülü arayarak durumu anlattı. Başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
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