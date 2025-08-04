04 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sakarya'da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar
Sakarya D-650 karayolunda motosiklet üzerine yatarak seyir halinde olan sürücü hem kendi canını, hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları kayda alan otomobildeki kadın yolcu, "Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin de başını yakıyorlar" diyerek tepki gösterdi.