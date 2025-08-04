Sakarya’da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar

Sakarya D-650 karayolunda motosiklet üzerine yatarak seyir halinde olan sürücü hem kendi canını, hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları kayda alan otomobildeki kadın yolcu, "Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin de başını yakıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

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