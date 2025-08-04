04 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Sakarya'da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar
Sakarya’da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar

Sakarya'da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2025 10:51
Sakarya D-650 karayolunda motosiklet üzerine yatarak seyir halinde olan sürücü hem kendi canını, hem diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anları kayda alan otomobildeki kadın yolcu, "Kendileri geberiyor, diğer sürücülerin de başını yakıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya’da tehlikeli yolculuk kamerada: Diğer sürücülerin de başını yakıyorlar
Kurtarmak isterken kendisi de battı
Kurtarmak isterken kendisi de battı
Avrupa Otoyolu yangın nedeniyle kapatıldı
Avrupa Otoyolu yangın nedeniyle kapatıldı
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Bursa’nın yeni rengi
Bursa’nın yeni rengi
Çağla Tuğaltay cinayeti nasıl aydınlatılacak?
Çağla Tuğaltay cinayeti nasıl aydınlatılacak?
Anadolu Diyarı Manisa’da
Anadolu Diyarı Manisa'da
Burası Anadolu’da bir köy değil burası İstanbul
Burası Anadolu’da bir köy değil burası İstanbul
Zehirli sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi kamerada
Zehirli sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi kamerada
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kuraklık tehlikesi! Bolvadin’de 1 metre çökme
Kuraklık tehlikesi! Bolvadin’de 1 metre çökme
Domuzlar yazlıkların bahçesinde yiyecek aradı
Domuzlar yazlıkların bahçesinde yiyecek aradı
Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de
Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber'de
Daha Fazla Video Göster